مسؤول يمني يدين طرد الحوثيين ممثل مفوضية حقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

أدان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني مساء الثلاثاء إقدام الحوثيين على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد المسؤول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع بعد دقائق من هبوطها في مطار صنعاء الدولي.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع تويتر :"الاجراء الذي اتخذته الميليشيا بحق المسؤول الأممي جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي، وهو ما يؤكد مضي ميليشيا الحوثي في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها".

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي "حول هذا التصرف الأرعن وعدم التغطية على جرائم الميليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق ، أكد هشام المخلافي، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المسؤول الأممي منع من الدخول إلى مطار صنعاء، من قبل "سلطات الأمر الواقع (الحوثيين)" أمس الأول.