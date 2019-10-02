وكالة: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات باتجاه بحر الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات غير معروفة باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.
وذكرت الوكالة أن المقذوفات أطلقت من مدينة وونسان الساحلية في كوريا الشمالية اليوم.
وأضافت أن الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي لم تحدد نوع المقذوفات أو مداها وأقصى ارتفاع لها أثناء تحليقها.
وكانت يونهاب ذكرت في بادئ الأمر أن المقذوفات قصيرة المدى.
وأوضحت الأركان الكورية: "جيشنا يراقب الوضع في حالة حدوث إطلاقات إضافية ونحتفظ بموقف الاستعداد".
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