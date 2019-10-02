ننشر نتيجة تنسيق معاهد "العلوم" الفنية بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصل الخليج 365 على نتيجة التنسيق الخاصة بالمعاهد الجديدة التابعة لكليات العلوم بجامعة الأزهر، والتي تبدأ الدراسة بها هذا العام، للمرة الأولى.

وأعلنت جامعة الأزهر فتح 3 معاهد جديدة تابعة لكليات العلوم وهي "إعداد فني مختبرات، إعداد فني التحاليل البيولوجية، إعداد فني قواعد البيانات"، للمرة الأولى في تاريخها، على أن تكون مدة الدراسة بها عامان، وتؤهل لسوق العمل مباشرة.​