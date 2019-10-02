الجبير: ما ذكرته إيران بشأن رسائل من السعودية "أمر غير دقيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- أ ش أ:
وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني بأنه "أمر غير دقيق".
وذكرت قناة العربية الإخبارية، أن الجبير أوضح قائلا: "ما حدث هو أن دول شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة".
وكان علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قد قال إن الرئيس حسن روحاني تلقى رسائل من السعودية، من خلال أحد قادة الدول، فيما لم يحدد مسؤول الحكومة الإيرانية الدولة الوسيطة أو طبيعة تلك الرسائل.
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