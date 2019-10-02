الجبير يكشف حقيقة رسائل السعودية لإيران

وصف وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، ما ذكره متحدث النظام الإيرانى من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيرانى بأنه "أمر غير دقيق". وذكرت قناة العربية الإخبارية، أن الجبير أوضح قائلا: «ما حدث أن دول شقيقة سعت للتهدئة وأبلغناهم بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار فى المنطقة». وكان على ربيعى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال إن الرئيس حسن روحانى تلقى رسائل من السعودية، من خلال أحد قادة الدول، فيما لم يحدد مسؤول الحكومة الإيرانية الدولة الوسيطة أو طبيعة تلك الرسائل.

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