مظاهرات غاضبة في بغداد.. والأمن يُفرّق بالرصاص

هدى جاسم ووكالات (بغداد)

استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق متظاهرين في بغداد، أمس، وهو ما أسفر عن سقوط 3 قتلى ونحو 200 مصاب، بعدما احتشد آلاف العراقيين احتجاجاً على البطالة والفساد الحكومي وضعف الخدمات.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للفساد في أولى التظاهرات التي تواجهها الحكومة التي تسلمت السلطة قبل 11 شهراً. وتجمع نحو 3 آلاف متظاهر في وسط العاصمة للتنديد بالفساد والمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل في بغداد.

ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات.

وحاول المتظاهرون عبور جسر إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية.

واستخدمت قوات الأمن، التي أغلقت الطرق، قنابل الصوت ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين. ورفض المتظاهرون مغادرة المكان ففتحت قوات الأمن النار. وأدت التظاهرة إلى سقوط 3 قتلى وإصابة زهاء 200 شخص بجروح، بعضهم بالرصاص المطاطي أو بالغاز المسيل للدموع، حسبما أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان، أكدت فيه أيضاً أن الجرحى هم 160 مدنياً و40 من القوات الأمنية. وأطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق التجمعات، وكان دوي إطلاق النار مسموعاً بشكل كثيف في أنحاء العاصمة.

وتمركزت القوات الأمنية على سطح مبنى شاهق يطل على ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد، وعلى جسر الجمهورية القريب المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث السفارة الأميركية ومقار حكومية.

وإضافة إلى الهتافات المطالبة بالخدمات وتوظيف الشباب الذين تطالهم البطالة بنسبة 25 في المئة وهو ضعف المعدل العام، حمل آخرون لافتات داعمة للفريق عبدالوهاب الساعدي.

وأثار قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأسبوع الماضي استبعاد قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الساعدي، الذي اضطلع بدور كبير في المعارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، غضباً في البلاد وسط تساؤلات عن أسباب القرار.

وقال متظاهر طلب عدم نشر اسمه: «هذه ليست حكومة بل مجموعة من الأحزاب والميليشيات التي دمرت العراق».

وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي رأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أمس، بياناً يعد فيه بوظائف للخريجين، ووجه وزارة النفط وهيئات حكومية أخرى للبدء في تطبيق حصة تشغيل خمسين في المئة من العمالة من المحليين في عقودها مع الشركات الأجنبية.

وشهد العراق احتجاجات حاشدة العام الماضي. ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذي أغضبهم ضعف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء المتكرر وانتشار الفساد.

وعانى العراق الغني بالنفط على مدى عقود، وبسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والحرب الأهلية التي أعقبته والمعارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

العراق يغلق قنصلية في إيران بسبب ضرب وسجن دبلوماسيين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس، تعليق العمل في قنصلية العراق بمدينة مشهد على خلفية ضرب وسبّ وسجن دبلوماسيين عراقيين.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، «إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين».

وكشفت وثيقة صادرة عن القنصلية العراقية في مشهد قيام السلطات الإيرانية باعتقال موظفين دبلوماسيين عراقيين اثنين واعتدت عليهما بالضرب. وأوضحت أن الجهات الأمنية «اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع، وعند إبلاغ الجهات الإيرانية أن المشار إليهما موظفا خدمة خارجية، وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، احتجزتهما السلطات وأودعتهما الحبس إلى اليوم التالي وحوّلت أوراقهما إلى القضاء».

وأضافت: «طالبت المحكمة بدفع كفالة لإخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية تم الإفراج عنهما من دون دفع كفالة».