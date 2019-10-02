طنجة…اعتداء على مواطنين وسرقة للهواتف…شخصان على متن “تريبورتر” يروعان سكان حي المرس

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، منذ يوم الإثنين، بطنجة، فيديو لشخصين يشتبه في اعتراضهما لسبيل تلميذة وسلبها ما بحوزتها تحت التهديد بالسلاح الأبيض أمام باب مؤسستها التعليمية بحي المرس الضحى.

وتمكن مواطنون من توثيق فيديو للشخصين اللذان نفذا عملية السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسرقة هاتف التلميذة، قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة، فيما تعرف سكان الحي على أحد المشتبه فيهما ويلقب ب”الجن” ويقطن بحي بئر الغازي.

وخلفت عملية السرقة حالة من الإستنكار لدى نشطاء “فايسبوك” اللذين قاموا بمشاركة صور المشتبه فيهما على نطاق واسع، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بارتكاب عملية سرقة داخل الحي.