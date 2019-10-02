بايرن ميونخ يصعق مضيفه توتنهام بفوز عريض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا عريضا على مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز أهداف بايرن ميونخ كل من اللاعبين جوشوا كيميج، روبرت ليفاندوفسكي (هدفان)، سيرج جنابري (سوبر هاتريك)، وفي المقابل سجل هدفي توتنهام كل من اللاعبين هيونغ مين سون وهاري كين.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند نقطة واحدة وهو يقبع بالمركز الأخير.

مجريات المباراة:

كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه مبكرًا منذ الدقيقة الثانية، بعدما انفرد جنابري بالحارس هوغو لوريس، إلا أن الأخير تصدى بنجاح لتسديدة الدولي الألماني.

وفي الدقيقة السادسة انفرد الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بمرمي البايرن، وكان التألق من نصيب مانويل نوير هذه المرة.

ومن المحاولة الثالثة على المرمى، افتتح سون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 12، بعد خطأ في إبعاد الكرة من قبل كورينتين توليسو، استغله لاعبو توتنهام، لتصل الكرة إلى الكوري الجنوبي في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليسدد أرضية سكنت الزاوية اليمنى للحارس نوير.

ولم يتأخر رد البايرن، حيث سجل العملاق البافاري هدف التعادل في الدقيقة 15، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عبر جوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 18، انفرد هاري كين بمرمى البايرن، ونجح في مراوغة نوير مسددًا بعدها كرة تجاه المرمى، إلا أن دافيد ألابا أخرجها إلى ركنية.

وتلقى تانجي ندومبيلي الخالي من الرقابة في منطقة الجزاء، عرضية في الدقيقة 26 ليسدد أرضية قوية تصدى لها نوير ببراعة.

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وكاد سون أن يغالط نوير بتسديدة أرضية قوية في الدقيقة 31 من داخل منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس الألماني بقليل.

وفي الدقيقة 45، نجح ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ، بعد ارتباك من دفاعات توتنهام في إبعاد الكرة، لتصل الكرة إلى المهاجم البولندي على حدود منطقة الجزاء ليسدد أرضية زاحفة، سكنت الزاوية اليسرى للحارس لوريس، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ 2-1.

وعزز جنابري من تقدم بايرن ميونيخ، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، بعدما انطلق من الجانب الأيسر متخطيًا أورييه، ودخل إلى منطقة الجزاء مسددًا أرضية صاورخية سكنت شباك لوريس.

وتواصل المد البافاري تجاه شباك لوريس، بعدما عاد جنابري لزيارة شباك توتنهام للمرة الثانية في الدقيقة 55، مسجلًا الهدف الرابع للعملاق البافاري بعد تسديدة أرضية زاحفة من الجانب الأيسر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 59 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لتوتنهام بعد تدخل كومان على روز، ونفذ هاري كين ركلة الجزاء بنجاح مسجلًا الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة 61، لتعود الروح إلى الفريق اللندني من جديد.

وأطلق كريستيان إيريكسن صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66، أخرجها نوير بأطراف الأصابع إلى ركلة ركنية.

وأكمل جنابري الهاتريك بتسجيل الهدف الخامس للبايرن في الدقيقة 83، بعدما انفرد بالمرمى من نصف الملعب مسجلًا الكرة بسهولة في شباك لوريس، ومطلقًا رصاصة الرحمة على السبيرز.

وبدوره أكمل ليفاندوفسكي مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، بتسجيل الهدف السادس بتسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وأبى جنابري أن ينهي المباراة إلا مسجلًا سوبر هاتريك، بعدما سدد صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88، سكنت شباك لوريس، لتنتهي المباراة بفوز البايرن 7-2.