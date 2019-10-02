مانشستر سيتي يهزم دينامو زغرب بثنائية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الخسارة بضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا مانشستر سيتي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ وفيل فودين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد دينامو زغرب عند 3 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

سيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب منذ البداية، لكنه انتظر حتى الدقيقة 13 لتهديد مرمى خصمه للمرة الأولى، عندما حاول أغويرو تخطي الحارس ليفاكوفيتش الذي أبعد الكرة لتصل إلى برناردو سيلفا الذي سددها عالية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد الدولي البرتغالي برناردو سيلفا ليسدد فوق العارضة في الدقيقة 17 إثر تمريرة من أغويرو، الذي أهدر بعدها بدقيقة واحدة فرصة أخرى لسيتي عندما استقبل كرة ميندي بمهارة قبل أن يسدد بيسراه فوق المرمى.

وهدد مانشستر سيتي مرمى زغرب مجددا في الدقيقة 21، عندما قام دافيد سيلفا بمجهود مميز قبل أن يمرر إلى المندفع غوندوغان الذي قابلها بلمسة واحدة علت العارضة، وبعدها بدقيقتين مر ميندي من الناحية اليسرى قبل أن يرسل كرة إلى دافيد سيلفا الذي سددها بجانب القائم الأيمن.

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وجرب أورسيتش حظه بتسديدة من بعد 30 ياردة ابتعدت عن مرمى سيتي في الدقيقة 27، وهدأ إيقاع المباراة فيما تبقى من الشوط الأول، رغم هيمنة مانشستر سيتي شبه الكاملة، حتى الدقيقة 44 عندما مر كانسيلو من اليمين قبل أن يوجّه كرة أمام المرمى أبعد المدافع ديلافير خطرها.

وكاد دينامو زغرب يباغت مرمى مضيفه في الدقيقة 47، لكن بتكوفيتش فضل الجري بالكرة يسارا رغم أن أولمو كان متاحًا في الناحية اليمنى إثر هجمة مرتدة، ليبعدها فرناندينيو.

ووقف الدفاع أمام تسديدة دافيد سيلفا في الدقيقة 55، قبل أن يجري غوارديولا تبديله الأول بإشراك رحيم سترلينغ مكان برناردو سيلفا، وترك النجم الإنجليزي تأثيرًا فوريًا عندما تلقى تمريرة من ميندي إلا أن الحارس التقط محاولته الضعيفة في الدقيقة 58.

وقطع دفاع زغرب كرة سيلفا أمام المرمى إثر تبادل ناجح للكرة مع سترلينغ في الدقيقة 65، ليأتي الهدف بعد دقيقة واحدة، عندما قابل سترلينغ تمريرة محرز أمام المرمى بلمسة واحدة في الشباك رغم مضايقة المدافع ديلافير.

ورفع كانسيلو الكرة من الناحية اليمنى على رأس أغويرو الذي سدد في مكان وقوف الحارس بالدقيقة 74، وأبعد بيريتش كرة سيلفا المميزة قبل أن تصل أغويرو في الدقيقة 79، وذهبت محاولة غوندوغان فوق العارضة بالدقيقة 80.

وفي الدقائق الأخيرة، أبعد الحارس ليفاكوفيتش كرة خطيرة من محرز، قبل أن يحرز البديل فيل فودين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما تلقى تمريرة من سترلينغ إثر هجمة مرتدة، ليضع الكرة في الزاوية البعيد لمرمى لمرمى زغرب.