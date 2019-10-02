يوفنتوس يسحق ليفركوزن بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا ساحقا على نظيره باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية يوفنتوس كل من اللاعبين غونزالو هيغوين، فيديريكو بيرنارديسكي وكريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 4 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، في حين بقي رصيد باير ليفركوزن خاليا من النقاط.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة 8 من عمر اللقاء، حيث حاول كريم ديميرباي، لاعب وسط ليفركوزن التسديد من خارج المنطقة، إلا أن كرته مرت فوق العارضة.

وأحرز هيغوين أول أهداف اللقاء لصالح يوفنتوس في الدقيقة 17، بعد كرة طولية من منتصف الملعب عن طريق كوادرادو، أبعدها جوناثان مدافع ليفركوزن بطريقة خاطئة لتسقط أمام غونزالو الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء كرة سكنت شباك الفريق الألماني.

وهدأت المباراة نسبيًا من جانب يوفنتوس عقب تسجيله الهدف الأول، حيث تراجع وسط تقدم لاعبي ليفركوزن الذين حاولوا التقدم خطوة بخطوة في محاولة لإحراز التعادل.

وفي الدقيقة 39 أطلق هيغوين قذيفة صاروخية من الناحية اليسرى، أبعدها الحارس هراديكي ببراعة بعيدة عن مرماه، ليُهدر على اليوفي فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد أرانجويز أن يسجل هدف التعادل لباير ليفركوزن، بعد ركلة ركنية نفذت ووصلت إليه فسدد الكرة على الطائر لتمر بجوار مرمى يوفنتوس.

Advertisements

ورد بيرنارديسكي بتسديدة قوية من على حدود المنطقة بعد تمريرة من رونالدو، ليسددها بيرنا بقدمه اليمنى فوق العارضة.

وفي الدقيقة 57، كاد رونالدو أن يسجل أولى أهدافه بعدما استلم تمريرة من كوادرادو، لينفرد كريستيانو بالمرمى ويسدد على يمين الحارس تصويبة قوية، إلا أن المتألق هراديكي أنقذ مرماه من هدف ثانٍ.

وتمكن بيرنارديسكي من مضاعفة النتيجة لصالح السيدة العجوز في الدقيقة 62، بعد هجمة مرتدة نفذها فيديريكو الذي مرر الكرة إلى رونالدو ليمررها بدوره إلى هيغوين ويتوغل ويمرر داخل منطقة الجزاء، ليسكنها بيرنارديسكي في الشباك.

وسدد بيانيتش بالدقيقة 67، كرة من ركلة ركنية ارتطمت في القائم، لتحرمه من هدف رائع في شباك ليفركوزن.

وكاد حارس ليفركوزن أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه بعدما بالغ في الاحتفاظ بالكرة، قبل أن ينجح في إبعادها عن مرماه، قبل ثوان من انقضاض هيغوين ورونالدو عليه.

وواصل هراديكي التألق أمام رونالدو، بعدما مر هيغوين بالجانب الأيسر في الدقيقة 74، ليمرر عرضية إلى الدون الذي سدد في المرمى وتصدى لها حارس الفريق الألماني مجددًا.

وأهدر باولينيو أخطر فرص ليفركوزن في المباراة، بعدما سنحت الفرصة أمامه بالدقيقة 78، حيث توغل من الجانب الأيمن على حدود المنطقة، وسدد الكرة وسط خروج تشيزني من مرماه لتمر فوق العارضة.

وأخيرًا، تمكن رونالدو من تسجيل أول أهدافه في البطولة والثالث ليوفنتوس في المباراة، بعد صناعة مميزة من ديبالا بالدقيقة 89، لينفرد الدون ويسدد من بين أقدام الحارس في الشباك.