ريال مدريد يواصل تعثره في دوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين سيرجيو راموس وكاسيميرو، وفي المقابل سجل هدفي كلوب بروج اللاعب إمانويل دينيس بونافونتور.

وبهذا التعادل رفع كلوب بروج رصيده من النقاط إلى نقطتين وهو يحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى، في حين حصد ريال مدريد نقطته الأولى وهو يتذيل ترتيب المجموعة.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، حيث استقبل كريم بنزيمة كرة عرضية من ركلة ركنية، وسدد بالرأس لكن تسديدته مرت بجانب القائم في الدقيقة 4.

وفي رد فعل سريع، ومن أجل هجمة للضيوف، نجح النيجيري دينيس في تسجيل هدف التقدم لكلوب بروج، حيث استقبل تمريرة من زميله تاو في منطقة الجزاء وسدد بسهولة في شباك الحارس كورتوا في الدقيقة 9.

وبدأت محاولات ريال مدريد من أجل تعديل النتيجة، حيث سدد مودريتش كرة مرت بجانب القائم الأيسر لحارس كلوب بروج في الدقيقة.

وأرسل توني كروس تسديدة قوية اصطدمت بدفاع الخصم ومرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 23، كما تألق الحارس مينيوليه في التصدي لرأسية خطيرة من رافائيل فاران مدافع ريال مدريد في الدقيقة 27.

وكاد تاو مهاجم كلوب بروج، أن يُضاعف النتيجة في الدقيقة 33، حيث انطلق وسدد بقوة، لكن الحارس تيبو كورتوا تصدى له.

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ونجح دينيس في مضاعفة النتيجة لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 39، مستغلا خطأ لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد.

وفشلت محاولات ريال مدريد في العودة في النتيجة حتى نهاية الشوط الأول، حيث كانت أخطرها تسديدة من توني كروس في الدقيقة 44، التي مرت بجانب القائم.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر زيدان الدفع بالحارس ألفونس أريولا بدلًا من تيبو كورتوا، ومارسيلو بدلًا من ناتشو، وأخيرًا فينيسيوس جونيور بدلًا من فاسكيز.

وتألق الحارس البديل أريولا في التصدي لانفراد من دينيس مهاجم كلوب بروج في الدقيقة 54.

ونجح القائد سيرجيو راموس، في تسجيل هدف تقليص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 55، بتسديدة رأسية من صناعة بنزيمة.

وحاول إيدين هازارد التسديد على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64، لكن تسديدته مرت بجانب القائم.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه فورمر لاعب كلوب بروج، بسبب تدخله العنيف على فينيسيوس جونيور في الدقيقة 84.

واقتنص البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد هدف التعادل للفريق الملكي، من ضربة رأس بصناعة الألماني توني كروس في الدقيقة 85.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتسجيل هدف الانتصار، عبر تسديدة من بنزيما ورأسية من فاران، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل 2-2.