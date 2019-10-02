الجبير ينفي توجيه السعودية رسائل تهدئة لإيران

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/2 02:25 ص بتوقيت أبوظبي
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، الأربعاء، إن ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن السعودية أرسلت رسائل لطهران أمر غير دقيق.
وأضاف الجبير، عبر عدة تغريدات على تويتر، أن هناك دولا شقيقة سعت للتهدئة، وتابع قائلًا: "أبلغناها بأن موقف السعودية يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة".
وأوضح الجبير أنه تم إبلاغ الدول الشقيقة بأن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى عبر أعماله العدائية في المنطقة.
وطالب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية بأهمية وقف إيران دعمها للإرهاب وسياسات الفوضى والتدمير والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، كما شدد على أهمية تخلي طهران عن تطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقال الجبير إنه يجب على إيران أن تتصرف كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب، مؤكدا أن السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم.
وأضاف الجبير أن أزمة اليمن سببها الدور الإيراني المزعزع لاستقراره والمعطل للجهود السياسية فيه، متسائلًا: "إذا كان النظام الإيراني يريد السلام والتهدئة في اليمن فلماذا لم يقدم عبر تاريخه أي مساعدات تنموية أو إنسانية للشعب اليمني؟".
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