سلاح الجو الليبي يدمر مخازن الطيران التركي بمصراتة ومعيتيقة

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالأربعاء 2019/10/2 02:21 ص بتوقيت أبوظبي
طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي
استهدف طيران سلاح الجو الليبي مخازن الطيران التركي المسير في كل من قاعدتي معيتيقة ومصراتة العسكريتين.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن سلاح الجو الليبي تعامل مع أهداف تركية في مطاري مصراتة ومعيتيقة.
وكشف المسماري في بيان عن أن أجهزة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة تمكنت من رصد أماكن متفرقة بمطار معيتيقة ومطار مصراتة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة التركية.
وتابع أن "هذه الأماكن عبارة عن هنجر يستخدم لتخزين الطائرات المسيرة وتجهيز صواريخها بمطار معيتيقة، وعدد 2 دشم في مطار مصراتة تستخدم للغرض نفسه".
وأعلن المسؤول الليبي أن سلاح الجو تعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات أقلعت من عدة قواعد للانقضاض على أهدافها في الوقت نفسه والقضاء على هذا التهديد.
وبحسب المسماري، فإن هذه الغارات الجوية قد حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت الأهداف المعادية بنسبة 100% وعادت الطيارات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لمهامها بنجاح.
وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أفادت بأن مقاتلات السلاح الجوي نفذت غارة جوية على هدف عسكري استراتيجي في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة، تم من خلالها تدمير مخزن للذخائر يتبع لمجموعات الحشد المليشياوي.
وأضافت أن سلاح الجو نفذ ضربة أخرى على مواقع مخازن الذخيرة التابع للطيران التركي المُسيّر داخل القاعدة الجوية بمصراتة شرقي العاصمة.
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