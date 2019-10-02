شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: رئيس الوزراء يقدّم عرضاً نهائياً بشأن «بريكست».. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مانشستر) أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدّم للاتحاد الأوروبي اليوم مقترحات لاتفاق حول بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، مضيفة أنه سيطرح «عرضاً نهائياً» وأنّ البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ جونسون سيعرض تفاصيل «تسويته المنصفة والمعقولة» خلال خطابه في ختام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، في شمال غرب إنكلترا.

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدّم للاتحاد الأوروبي اليوم مقترحات لاتفاق حول بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، مضيفة أنه سيطرح «عرضاً نهائياً» وأنّ البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ جونسون سيعرض تفاصيل «تسويته المنصفة والمعقولة» خلال خطابه في ختام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، في شمال غرب إنكلترا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لندن: رئيس الوزراء يقدّم عرضاً نهائياً بشأن «بريكست».. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.