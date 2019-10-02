شكرا لقرائتكم القروي للغنوشي: حزبكم خطر على تونس.. لن أتحالف معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتهم المرشح إلى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي من سجنه، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بمغالطة وتضليل الناخبين التونسيين، والتنصل من الجرائم التي ارتكبتها الحركة في حق البلاد منذ صعودها إلى الحكم عام 2011، عبر مهاجمة منافسيه في الانتخابات البرلمانية والسعي إلى تشويههم.

جاء ذلك في رسالة وجهها القروي إلى الغنوشي الثلاثاء، تحدث فيها عن خطورة حركة النهضة على البلاد، في رد منه على الاتهامات التي أطلقها الغنوشي في حملاته الانتخابية، ضد حزب "قلب تونس" ورئيسه نبيل القروي حين اتهمهم بالفساد، وتأكيدا منه على عدم التحالف معه.

وقال القروي إن حزبه هو الذي يرفض التحالف مع حركة النهضة، لما لاحقها من شبهات قويّة معزّزة بملفّات جديّة، وذلك بسبب جرائم خطيرة ارتكبتها بحق الوطن والشّعب التّونسي جراء الاغتيالات، التي ذهب ضحيّتها السياسيين المعارضين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وأمنيّين وجنود ومدنيّين عزّل، وكذلك لتورطها في التغرير بشباب تونس وتسفيره إلى بؤر التوتر للقتال مع التنظيمات الإرهابية، بحسب تعبيره.

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"النهضة" وراء إبقائه في السجن

كما اتهم القروي حركة النهضة بالوقوف وراء إبقائه في السجن وإقصائه وتغييبه من الساحة السياسية، مستعينة في ذلك بما يسمى "بالجهاز القضائي لتنظيمها السري"، وتحدث عن سنوات حكم النهضة، التي قال إنها تحاول التنصل منها والتغطية على فشلها عبر تحميل مسؤولية الفشل إلى الأحزاب الحاكمة الأخرى، رغم أنها كانت جزءا من الحكم، بهدف تضليل الناخبين ودفعهم للتصويت لها مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية.

لا تحالف مع "النهضة"

وواصل القروي تعداد الأسباب التي تجعله لا يفكر في التحالف مع حركة النهضة قائلا: "أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم مسؤولون عن تفقير وتجويع الشعب التّونسي فيما تمتّعتم أنتم بالتعويضات وبالمناصب وتصرفتم بأموال من الدولة وإمكانياتها، وقال: "أرفض التحالف معكم ومع حزبكم لأنّكم مسؤولون عن تفقير وتجويع الشعب التّونسي".

وأشار القروي إلى أن مشروع حركة النهضة يتعارض مع مشروع حزبه ومع مصلحة التونسيين، لأنه مبني على الاصطفاف وراء جهات تموّلها وتربطها بها إيديولوجيات، يقدمّ الحزب خدمتها ومصالحها على خدمة ومصالح الشعب التونسي.

يشار إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كانت رفضت الثلاثاء، الإفراج عن القروي المسجون منذ يوم 23 أغسطس/أب الماضي بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال، وهوما يعني أنه سيخوض جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية من داخل سجنه.