شكرا لقرائتكم تظاهرت بغداد..عبدالمهدي يعلن التحقيق بشأن استخدام العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الأربعاء، البدء بإجراء تحقيق بشأن استخدام العنف في التظاهرات التي شهدتها بغداد الثلاثاء.

وأضاف عبدالمهدي في بيان له، أن الحكومة تقدر رفض المتظاهرين لعمليات التخريب، منوّها إلى أن الأولوية كانت وستبقى مركزة على تحقيق تطلعات الشعب المشروعة والاستجابة لكل مطلب عادل.

كذلك أشار عبدالمهدي إلى أن الحكومة حرصت منذ البداية على وضع حلول حقيقية جذرية لكثير من المشاكل المتراكمة منذ عقود، وأنها بدأت تلتمس نتائج المرجوّة لذلك.

من جهة أخرى، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي توجه لجنتين نيابيتين بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات.

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فيما قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إن قمع التظاهرات السلمية ردة فعل خاطئة.

قتيل و200 جريح

يذكر أن بيانا حكوميا عراقيا مشتركا كان قد أعلن، الثلاثاء، عن سقوط قتيل واحد فقط و200 جريح بينهم 40 جريحاً من قوات الأمن في احتجاجات بغداد، حيث خرج المتظاهرون هاتفين ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.

ودعا البيان المواطنين إلى التهدئة وضبط النفس، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تأدية مهماتها، حرصاً على أمن المتظاهرين.

فيما أعربت الحكومة العراقية عن أسفها لما رافق احتجاجات بغداد من أعمال عنف.