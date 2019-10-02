المنار: موقف الشركات المستوردة للنفط من تعميم سلامة الاخير سلبي

علمت قناة "المنار" أن "اجتماع الشركات المستوردة للنفط بدأ عند الساعة 6 ونصف وهم معترضون على بعض عناوين التعميم الذي اصدره حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ المتعلق بتعديل الاعتمادات والبوالص المستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات ​النفط​ية أو ​القمح​ خاصة لجهة ​التأمين​ الذي حدده الاخير على هذه الشركات".

ولفتت إلى أنه "عند الساعة 8 ونوصف سينتهي الاجتماع وسيكون لهم موقفا سلبيا لانهم يقولون أنهم لم يقتنعوا بالتعميم ولم يريحهم وسيتجمعون مع سلامة في الايام المقبلة لايصال صوتهم ومطلبهم".