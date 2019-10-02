المنار: موقف الشركات المستوردة للنفط من تعميم سلامة الاخير سلبي

علمت قناة "المنار" أن "اجتماع الشركات المستوردة للنفط بدأ عند الساعة 6 ونصف وهم معترضون على بعض عناوين التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتعلق بتعديل الاعتمادات والبوالص المستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح خاصة لجهة التأمين الذي حدده الاخير على هذه الشركات".
ولفتت إلى أنه "عند الساعة 8 ونوصف سينتهي الاجتماع وسيكون لهم موقفا سلبيا لانهم يقولون أنهم لم يقتنعوا بالتعميم ولم يريحهم وسيتجمعون مع سلامة في الايام المقبلة لايصال صوتهم ومطلبهم".
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