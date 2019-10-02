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إخماد حريق في عيدمون التهم مساحة من اشجار السنديان والكيوي

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إندلع حريق في خراج بلدة عيدمون العكارية، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وامتد ليطال مساحة من أشجار السنديان و​الكيوي​.

وعمل عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ في مركزي ​القبيات​ وعيدمون على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة. ثم عملوا على تبريد مكان الحريق خوفا من تجدده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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