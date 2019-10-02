إخماد حريق في عيدمون التهم مساحة من اشجار السنديان والكيوي

إندلع حريق في خراج بلدة عيدمون العكارية، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وامتد ليطال مساحة من أشجار السنديان و​الكيوي​.

وعمل عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ في مركزي ​القبيات​ وعيدمون على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة. ثم عملوا على تبريد مكان الحريق خوفا من تجدده.