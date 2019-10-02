إخماد حريق في عيدمون التهم مساحة من اشجار السنديان والكيوي

إندلع حريق في خراج بلدة عيدمون العكارية، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وامتد ليطال مساحة من أشجار السنديان والكيوي.
وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركزي القبيات وعيدمون على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة. ثم عملوا على تبريد مكان الحريق خوفا من تجدده.
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