أكّد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "شعوري أن الضغط الأميركي سيوصل إلى إهتزازات كبيرة في ​لبنان​ فالأميركي يغامر بالإستقرار وهذا أمر خطير علينا أن نتنبه".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الأميركي يغامر باستقرار لبنان وهذا أمر خطير وعلينا أن نتنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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