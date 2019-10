LAU: حريصون كل الحرص على حق الطلاب في تأمين تمثيل صحيح

اوضحت ادارة ​الجامعة اللبنانية​ - الاميركية LAU في بيان ، عشية ​الانتخابات الطالبية​ المقررة نهار الجمعة في 4 تشرين الاول، "انها حريصة كل الحرص على حق ​الطلاب​ في تأمين تمثيل صحيح، وفي ظل اجواء حضارية وديموقراطية تتيح لكل طالب التعبير عن رأيه بحرية".

ولفتت الى انها "تعتمد على نظام One person one vote الانتخابي من خلال التصويت الالكتروني عبر الانترنت (online)، ما يتيح لكل طالب التعبير عن رأيه والادلاء بصوته من اي مكان يختاره بعد ادخال كلمة السر password على حسابه الخاص والذي يمتلكه كل طالب في الجامعة. وهذه ​السنة​ ادخلت الجامعة اجراءات اضافية لحفظ سرية كلمة السر من خلال استعمال تقنية one time password. وسيتلقى كل طالب عبر الرسائل القصيرة، رمز التحقق الذي سيتم إرساله إلى رقم هاتفه المحمول الخاص به، كما هو مستخدم من قبل ​القطاع المصرفي​ وخدمات أخرى عبر ​الإنترنت​. وكل ادعاء بخرق السرية والخصوصية إنما هو نتيجة التفريط بخصوصية "كلمة السر" التي تمنحها ادارة الجامعة لكل تلميذ على حدة".

واعلنت ادارة الجامعة انها "تقوم بفتح باب التصويت ابتداء من صباح يوم الانتخاب، الساعة السادسة صباحا، لتمكين الطلاب من الاقتراع قبل بدء الدوام الجامعي وربما يختار بعضهم الاقتراع من منزله او سيارته او هاتفه النقال، بما يجنبهم أي عمليات ضغط وبأي وسيلة ممكنة، اضافة الى عدم عرقلة مسار الدروس الاكاديمية. كما يساهم التصويت الالكتروني (المعتمد في عدد من الدول) في الحد من التوتر والتشنج بين الطلاب".

ودعت "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات LADE الى الاشراف على الانتخابات في حرمي ​بيروت​ وجبيل للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها".