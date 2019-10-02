لفت وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​، إلى أنّه "تمّ الإنتهاء من مناقشة موازنة العام 2020، وما تبقّى يحتاج لـ"نصف جلسة" لإقراره".

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كانت هذه تفاصيل خبر خليل: تم الإنتهاء من مناقشة موازنة 2020 وما تبقى يحتاج لنصف جلسة لإقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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