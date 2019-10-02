افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأن عائلة ابو غسان حبلي في ​منطقة التعمير​ نجت بعد انهيار جزء من سقف المنزل بكافة غرفه وقد نجا جميع افراد العائلة باعجوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نجاة عائلة من انهيار جزء من منزلها في تعمير عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.