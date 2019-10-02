المالكي: التصويت الأوروبي لصالح "الأونروا" انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​ ان "قرار لجنة الموازنة في ​البرلمان الاوروبي​، استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل ​اللاجئين​ "​الأونروا​"، انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا، يمثل تأكيدا على مواقف ​الاتحاد الأوروبي​ الثابتة من ​القضية الفلسطينية​".

وفي وقت سابق الثلاثاء، رفضت لجنة الموازنة في ​البرلمان الأوروبي​ مقترحا قدمه نائب من كتلة المحافظين اليمينية، وطالب فيه بتجميد 16 مليون يورو من الأموال التي تدفع من الاتحاد الأوروبي للأونروا، بحجة وجود فساد في إدارة المساعدات.