اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان "قرار لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي، استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا، يمثل تأكيدا على مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، رفضت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي مقترحا قدمه نائب من كتلة المحافظين اليمينية، وطالب فيه بتجميد 16 مليون يورو من الأموال التي تدفع من الاتحاد الأوروبي للأونروا، بحجة وجود فساد في إدارة المساعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: التصويت الأوروبي لصالح "الأونروا" انتصار للدبلوماسية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.