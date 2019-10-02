رئيس أوكرانيا: لم ألتق ولم أتصل بمحامي ترامب

نفى الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ "إجراءه أي اتصالات أو لقاءات مع محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رودي جولياني، الذي يواجه اتهامات بالضغط على ​أوكرانيا​ لمصلحة سياسية شخصية".

وأوضح زيلينسكي خلال ​مؤتمر​ صحفي له، "أنني لم التق جولياني، ولم تكن لدي أي اتصالات هاتفية معه".

وجاء ذلك تعليقا على ​تقرير​ لشبكة "سي إن إن" الأميركية، ورد فيه أن جولياني عقد لقاء مع موظف في ​السفارة​ الأوكرانية ب​واشنطن​ في أيار الماضي، واهتم بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لهانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي المحتمل ل​انتخابات​ الرئاسة ​جو بايدن​، في أوكرانيا.

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