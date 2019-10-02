عباس: مواقف السعودية ستظل محل اعتزاز أبناء الشعبن الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رسالة شكر إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إن" مواقف السعودية بقيادتكم الشجاعة والحكيمة، ستظل محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته، مقدرين عاليا مواقفكم الثابتة، ودوركم الهام تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف، طوال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها.
وأكد أن مواقف السعودية كانت ولا زالت، عظيمة وتاريخية في دعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تشجيع ومؤازرة الشباب الفلسطيني في المشاركات الرياضية كافة.
وأعرب الرئيس الفلسطيني "عن أمله بتلبية الأشقاء في المملكة دعوة الاتحاد الفلسطيني للمنتخب الوطني السعودي للقاء شقيقه الفلسطيني على استاد الشهيد فيصل الحسيني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في 15 تشرين الأول الجاري، تحقيقا لرغبة كل الفلسطينيين، حتى لا يحرم منتخبنا الفلسطيني من ملعبه البيتي واللعب على أرضه وبين جمهوره، أسوة بالدول الأخرى، وهو الأمر الذي ينسجم مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
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