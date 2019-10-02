القضاء التونسي يرفض الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي

رفض ​القضاء التونسي​ الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية ​نبيل القروي​.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد حذرت من معضلة قانونية قد تنجم عن استمرار حبس القروي​، بما يمكن أن يؤثر على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 تشرين الاول المقبل.

وجددت الهيئة مطالبتها السلطات القضائية في البلاد بـ"إعطاء المرشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية من خارج السجن".

ويقبع رجل الأعمال المرشح للانتخابات نبيل القروي في السجن منذ أسابيع، بتهم تتعلق بغسيل الأموال.