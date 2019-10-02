السلطات الأميركية تصادق على توريد صواريخ مضادة للدروع لأوكرانيا

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" بأن "​الكونغرس​ صادق على توريد أنظمة "جافلين" الصاروخية المضادة للدروع بقيمة 39 مليون ​دولار​ إلى ​أوكرانيا​".

ووافقت ​وزارة الخارجية الأميركية​ على توريد 150 صاروخا ومجمعين لإطلاقها، ثم صادق الكونغرس على الصفقة.

ولم يتم الإعلان عن المصادقة على الصفقة رسميا بعد.

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد قامت في العام الماضي بتوريد أنظمة "جافلين" إلى أوكرانيا، حيث حصلت الأخيرة على 37 مجمعا لإطلاق ال​صواريخ​ و210 صواريخ موجهة بقيمة 47 مليون دولار.

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