"عيل صغير بينط من السطح".. سر جملة كشفت لغز "مذبحة أبو النمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها أجهزة الأمن بالجيزة في اتهام "صابر.م.ج" 17 سنة، بقتل زوجة عمه وابنتها وإلقاء طفلها من أعلى المنزل وهي الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"مذبحة أبو النمرس".

البداية بلاغ تلقاه العميد طارق الأحول مأمور قسم شرطة أبو النمرس، من شرطة النجدة بالعثور على جثي أم وابنتها داخل منزل بقرية زاوية أبو مسلم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة النقيب أحمد ماهر معاون مباحث أبو النمرس، عثر على جثة الأم "ش.ع" 27 سنة، بها 7 طعنات بالظهر وأخرى بالكتف، وإلى جوارها طفلتها "دنيا" 9 سنوات، بها جرح ذبحي بالرقبة وآخر قطعي خلف الأذن، وذلك داخل غرفة النوم.

استمع رجال المباحث إلى الأهالي الذين أفادوا بسماعهم صوت صراخ تلاه ارتطام جسم صلب بالأرض، إذ عثروا على "عامر" 6 سنوات، طفل الضحية الثاني، فاقدا الوعي خارج المنزل، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني.

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شكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث ترأسه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الجنوب، والرائد عماد رشدي وكيل الفرقة.

مع شروق الشمس، توصلت تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس، إلى شاهد رؤية أفاد "شوفنا عيل جسمه صغير بينط من السطح ساعتها" تلك الكلمات التي حملت مفتاح حل اللغز.

جهود البحث والتحري أشارت إلى وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق زوج المجني عليها "صابر.م.ج" 17 سنة، عامل بمزرعة، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له.

أمام العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، أقر المتهم بجريمته معلللا السبب "طلعتني حرامي وقالت اني سرقت 20 ألف في العيد" مختتما اعترافاته قائلا: "الست دي بضايقني ومش بحب حد يضايقني".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.