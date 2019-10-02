جامعة الأزهر: تسكين شقيقة الطالبة "أسماء الرفاعي" بالمدينة الطلابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، استثناء الطالبة آلاء الرفاعي الطالبة بأحد كليات جامعة الأزهر من شروط السكن في المدينة الجامعية، وكذلك إعفاؤها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية، وإعطائها جميع الكتب المقررة مجانًا.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه فور علم رئيس الجامعة بظروف الطالبة بأنها شقيقة الشهيدة أسماء الرفاعي، أصدر تعليماته إلى إدارة المدينة الجامعية باستقبالها، وتسهيل إجراءات تسكينها على الفور، وذلك مراعاة لظروف أسرتها.

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كانت الطالبة "أسماء الرفاعي" بكلية تمريض جامعة الأزهر قتلت العام الماضي، داخل شقة مستأجرة بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، على يد سائق "توك توك".

وسبق لشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، تخصيص رحلة حج على نفقة الأزهر الشريف لوالد ووالدة الطالبة أسماء الرفاعي السعيد عبدالحميد.

وأشار حينها إلى أن الأبنة الراحلة ضربت أروع الأمثلة في الجمع ما بين التفوق التعليمي والالتزام الأخلاقي والمثابرة والبر بأهلها، حيث كانت تقضي أشهر الصيف في العمل من أجل مساعدة أسرتها.