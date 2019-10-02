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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
شاركت المهندسة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن الوادي الجديد، ورئيس الاتحاد الدولي لإقليم العالم العربي لتنظيم الأسرة، اليوم الثلاثاء، ممثلة لمصر في أعمال المؤتمر الدولي المنعقد بدولة تونس، والذي تترأس مصر أعماله خلال هذه الدورة.
وأعربت "أبو رحاب"، عن سعادتها بتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي، مؤكدة على أن هذه المشاركة تعد إضافة مشرفة للمرأة المصرية بشكل عام والواحاتية بشكل خاص.
كما أشارت إلي، أن المؤتمر ناقش عددًا من الملفات الخاصة بالقضية السكانية والصحة الإنجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة الوادي الجديد بالبرلمان تشارك في المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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