3 اتفاقيات تعاون وقبول التبرعات.. في اجتماع مجلس جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

وافق مجلس جامعة المنصورة، في جلسته، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة منح 22 أستاذًا مساعدًا اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بكليات "الطب ، طب الأسنان، العلوم، التمريض، الزراعة، التربية النوعية، التربية الرياضية".

وقرر المجلس في جلسته، التي عقدت اليوم الثلاثاء، منح 50 مدرس اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكليات "الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الطب البيطرى، الهندسة، التربية، العلوم، التمريض، التجارة، الزراعة، التربية النوعية، التربية الرياضية".

Advertisements

ووافق المجلس على تعيين 49 مدرس مساعد بوظيفة مدرس بكليات "الطب، طب الأسنان، الطب البيطري، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، التجارة، الزراعة، الآداب".

واعتمد مجلس الجامعة قرارًا بقبول التبرعات المقدمة من بعض الأفراد والشركات والهيئات لدعم الكليات والمستشفيات بالجامعة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.

كما وافق المجلس على عقد برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة التعليم الليبية في مجالات "الدراسات العليا الطب الشرعي – الطب النفسي والتشريح"، وعقد تعاون بين جامعة المنصورة ممثلة في كلية العلوم، وجامعة هوكايدو باليابان ممثلة في مدرسة الدراسات العليا للهندسة والعلوم الكيميائية، وعقد تعاون بحثي بين الجامعة ووزارة الزراعة الأمريكية المركز القومي لأبحاث الدواجن.