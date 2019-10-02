بالصور- نائب محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين في اللقاء المفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استمع اللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، لشكاوى ومطالب 25 مواطنًا ومواطنة خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور مديري التضامن الإجتماعي، والصحة، والطرق والنقل، ومسئولي المحليات.

ووجه اللواء سعيد حجازي، مدير عام الطرق بسرعة إيفاد لجنة متخصصة للمعاينة وإعداد الدراسة الفنية اللازمة لرصف إحدى الطرق الفرعية بقرية خور أبو سبيرة بطول 200م، وذلك بعد شكوى الأهالي وتضررهم من سوء حالته، ما يتسبب في العديد من الحوادث المرورية وإحداث حالة من التلوث البيئي التي تؤثر بالسلب على صحتهم وتعرضهم للإصابة بالأمراض الصدرية والبصرية، مشدداً على رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للأكشاك المخالفة والمقامة بدون تراخيص خلف سور مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية العباسية.

كما كلف نائب المحافظ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بضرورة التنسيق مع مديرية الإسكان لإدراج منزلين بقرى توماس وعافية والعلاقي، ضمن خطة مرور اللجنة المتخصصة لاختيار المساكن اللازمة للإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة، طبقاً لدرجة خطورتها ووفقاً للاعتمادات المالية المحددة لهذا العام وحفاظاً على سلامة أرواح الأسر المقيمين فيها.

وخلال اللقاء وجه سعيد حجازي، مدير عام التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم المساعدات المالية وتوفير معاشات التكافل والكرامة والتضامن الاجتماعي لـ5 مواطنين، بجانب التنسيق مع مسئولي المؤسسات والجمعيات الخيرية لتوفير الدعم المادي لـ3 مواطنين آخرين وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي المطلوب للتأكد من استحقاقهم للإعانات.