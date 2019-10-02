بالصور.. "المنوفية" تستقبل وفد الجامعة الأمريكية لمتابعة مركز التدريب المهني

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

استقبل الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم، وفدًا من الجامعة الأمريكية؛ لمتابعة تجهيزات مركز التدريب المهني بجامعة المنوفية والمقدم من مشروع هيئة المعونة الأمريكية لإنشاء مجموعة من المراكز الجامعية للتطوير المهني بالشراكة مع الجامعات المصرية، والترتيب لافتتاحه في نوفمبر المقبل.

وقال "مبارك" إن المركز يهدف إلى تدريب الطلاب للاستعداد للحياة المهنية، والمساهمة في إعدادهم لتأهيلهم لمجالات العمل المختلفة، كما يُشكّل المركز نقطة محورية للاتصال والتواصل بين كليات وطلبة وخريجي الجامعة من جانب، وسوق العمل من جانب آخر، بهدف تطوير الأداء على المستويين التنفيذي والاحترافي في الجامعة.

وأضاف أن المركز يساعد في إعداد الطلاب للحصول على فرص عمل، وتلقي الدعم لتحديد مسارهم الوظيفي بناءً على اتجاهات سوق العمل.