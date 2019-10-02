بالصور- كلية "طب أسوان" تنظم احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت كلية الطب بجامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال لطلابها الجدد، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب.

وأشاد رئيس الجامعة بكلية الطب والطفرة التي تشهدها في مختلف الأقسام وحث الطلاب علي الجد والاجتهاد مع بداية العام الدراسي الجديد.

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وقال الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، "إننا جميعا نعمل على تقديم منتج علمي لديه القدرة على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشوري عميد الكلية، أنه تم تنظيم الحفل بالتنسيق مع الجمعية العلمية لطلاب الطب، وذلك لاستقبال الطلاب الجدد ولتكريم الأوائل المتفوقين من الفرقة الثانية وتسليمهم شهادات تقدير لتفوقهم.

وحرص الطلاب المتفوقين على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وعميد الكلية.