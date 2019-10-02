الأمم المتحدة : ألف مهاجرٍ لقوا حتفهم بالبحر المتوسط هذا العام

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من ألف مهاجر توفوا في البحر المتوسط هذا العام وهو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الألف.

وقال المتحدث بإسم المفوضية تشارلي ياكسلي في بيان اليوم، الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، إن "المفوضية تدعو بإلحاح إلى زيادة قدرات البحث والإنقاذ بما في ذلك عودة سفن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى عمليات البحث والإنقاذ والإقرار بالدور الحاسم الذي تقوم به سفن المنظمات غير الحكومية في إنقاذ حياة الناس في البحر".

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.