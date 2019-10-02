الملك وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات ويهنئان الرئيس الغيني



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة سهيل بن مبارك الكتبي. وقال الملك المفدى في كل من البرقيتين «علمنا بنبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون». تهنئة بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كوندي، ولحكومة وشعب غينيا اطراد التقدم والازدهار. تعزية بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي. كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي. وقال ولي العهد في كل من برقيتيه «تلقينا نبأ وفاة سهيل بن مبارك الكتبي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب». أمنيات بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس كوندي، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

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