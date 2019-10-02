مقتل وإصابة 56 من عناصر داعش في أفغانستان

وذكرت وكالة الأنباء الأفغانية أمس أن أكثر من 50 من عناصر داعش سقطوا بين قتيل ومصاب، منذ أن بدأت القوات الأمنية الأفغانية العمليات المشتركة في إقليم ننجارهار، لافتة إلى أن 44 من عناصر داعش قتلوا فيما أصيب 12 آخرون، خلال عمليات قوات الأمن الأفغانية حتى الآن، فيما تم تدمير مختلف الأسلحة والذخائر والمتفجرات، خلال نفس العمليات.
وأوضح المصدر أن قوات الأمن تمكنت من تطهير 90 % من منطقة أشين من عناصر داعش، لافتا الانتباه إلى أن قوات الأمن أنشأت أيضا قاعدتين عسكريتين و11 نقطة تفتيش أمنية، لضمان تحسين الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
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