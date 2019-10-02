المليشيات تمنع مسؤولا أمميا من دخول صنعاء

كشف مسؤولون أمميون أمس أن عناصر ميليشيات الحوثي منعوا دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء، بعد وقت قصير من هبوطها.

وأوضحت مصادر أن موقف الحوثيين جاء بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات، التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

في غضون ذلك، أعلن حساب مكتب المبعوث الأممي لليمن على «تويتر»، الثلاثاء، إن مارتن جريفيث وصل إلى صنعاء، في زيارة لمدة يومين.

إلى ذلك، كشف المسؤولون أنه بعد وصول ممثل المفوضية العبيد أحمد العبيد إلى صنعاء أمس الأول استقل ضباط أمن من ميليشيات الحوثي الطائرة، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا قائد الطائرة بالمغادرة، مؤكدين أن روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية طرد العبيد من صنعاء.