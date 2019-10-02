إنقاذ 31 مهاجرا غرب طرابلس

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية: «إن بلاغا ورده حول وجود قارب هجرة غير شرعية يحتاج إلى إنقاذ، ما دفع لإبحار دورية تتبع القطاع الغربي بحرس السواحل الليبي «الزورق الزاوية»، في عملية بحث وإنقاذ تمكنت خلالها من إنقاذ قارب مطاطي على متنه «31» مهاجرا غير شرعي».
وأشار المكتب، في إيجاز صحفي نشره مساء أمس، إلى أن عملية الإنقاذ تمت بالقرب من المنصات النفطية، على بعد نحو 65 ميلا شمال مدينة صبراتة غرب طرابلس.
وبحسب المكتب، فإن 25 من المهاجرين يحملون جنسية ساحل العاج، فيما يحمل الستة الباقون جنسيات السودان وتشاد.
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