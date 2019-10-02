قتيل و10 جرحى بهجوم في فنلندا

قتل شخص وأصيب 10 بجروح إثر اعتداء وقع أمس في معهد مهني في بلدة كووبيو بشرق فنلندا، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم: إن شابا يحمل سيفا اقتحم أحد الصفوف.

وأفادت الشرطة أن بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم، والذي تم اعتقاله.

وجاء في بيان شرطة شرق فنلندا «استخدم عناصر الشرطة الأسلحة النارية خلال الحادث، تم اعتقال المنفّذ وإجلاء الجرحى».

وقال شاهد عيان إن المهاجم «ضرب فتاة على رقبتها بالسيف وطعنها في البطن»، قبل أن يطلق «نوعا من القنابل الحارقة الصغيرة».

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بدورها، ذكرت شاهدة عيان أخرى تدعى روزا كوكونين، وتعمل في مرآب للسيارات مقابل المعهد لقناة «إم تي في» الفنلندية أن معلمة هرعت من المبنى، والدم يسيل من يدها.

وأفادت وكالة «إس تي تي» الفنلندية للأنباء أن الطلبة وصفوا السلاح بأنه «سيف طويل»، مشيرين إلى أن المهاجم «بدأ يلوّح بالسيف داخل الصف».

وذكرت الشرطة أن اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.