قتيل و10 جرحى بهجوم في فنلندا

وأفادت الشرطة أن بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم، والذي تم اعتقاله.
وجاء في بيان شرطة شرق فنلندا «استخدم عناصر الشرطة الأسلحة النارية خلال الحادث، تم اعتقال المنفّذ وإجلاء الجرحى».
وقال شاهد عيان إن المهاجم «ضرب فتاة على رقبتها بالسيف وطعنها في البطن»، قبل أن يطلق «نوعا من القنابل الحارقة الصغيرة».
بدورها، ذكرت شاهدة عيان أخرى تدعى روزا كوكونين، وتعمل في مرآب للسيارات مقابل المعهد لقناة «إم تي في» الفنلندية أن معلمة هرعت من المبنى، والدم يسيل من يدها.
وأفادت وكالة «إس تي تي» الفنلندية للأنباء أن الطلبة وصفوا السلاح بأنه «سيف طويل»، مشيرين إلى أن المهاجم «بدأ يلوّح بالسيف داخل الصف».
وذكرت الشرطة أن اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.
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