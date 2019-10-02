رئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية لـ «الاتحاد»: الوصول لسلام شامل في السودان مسألة وقت

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

أكد التوم هجو، رئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية السودانية، أن الوصول لسلام شامل وعادل ودائم في السودان أصبح مسألة وقت، وأن كل الظروف مهيأة الآن من أجل تحقيق السلام وإعادة الاستقرار للسودان، وإخراجه من أزماته التي ظل يرزح فيها على مدى الثلاثين عاماً الماضية من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال هجو في تصريحات لـ«الاتحاد» إنه تم التغلب على أزمة الثقة التي كانت تعترض مسار السلام. وأضاف: الآن نتعامل مع شركاء حقيقيين وليس خصوم. وأضاف: لقد وجدنا لدى شركائنا في الخرطوم بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء قدراً كبيراً من المسؤولية والتفهم.

وأعرب عن تفاؤله بأن يمضي قطار التفاوض بين الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى من جانب وبين الحكومة السودانية من جانب آخر قدماً إلى الأمام، بعد إزالة حكم «الجبهة الإسلامية» العقبة الأساسية التي ظلت ترفض تحقيق السلام في السودان منذ عام 1989 من منطلق أيديولوجي، تطور لاحقاً فأصبح ذا أبعاد أيديولوجية ثم إلى استئثار بالسلطة، وخوف من السلام.

ورحب هجو بلقاء رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور في باريس، ووصفه بأنه لقاء إيجابي وخطوة على الطريق الصحيح، مؤكداً أن عبدالواحد من القادة الأساسيين في الحراك والثورة السودانية، وأن الاختلاف معه في الوسائل وليس الأهداف.

وأضاف أن مشاركة مصر وجنوب السودان كوسطاء في عملية السلام مثلت دعماً إضافياً لها. وحول اجتماعات الجبهة الثورية في مصر قال: هذه الاجتماعات أكدت تلاحم الجبهة الثورية ونضوجها التنظيمي، وأشار إلى العديد من الأخطاء السابقة التي سيتم معالجتها في اتفاق السلام القادم، وأكد أنه لن يكون هناك عزل أو إقصاء بعد اليوم في السودان للوصول إلى الأمن والاستقرار والرخاء.

يأتي ذلك في وقت أعرب فيه عبدالواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان بدارفور عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيم لقاء في باريس بينه وبين حمدوك، وقال: حققنا تقدماً في هذا اللقاء النادر، مع تأكيده أن حركته المتمردة لا تعترف بالمجلس السيادي في السودان، وأنه وافق على لقاء حمدوك بصفة شخصية وليس كرئيس حكومة. وأضاف نور عن حمدوك: إنه رجل جيد، وإذا كان يريد حقاً تحقيق السلام والتنمية في السودان.. فلماذا لا ألتقيه؟.

ورداً على سؤال حول الخطوات المقبلة، قال نور إنه قرر ورئيس الوزراء السوداني التحاور من جديد، وأنه سيتواصل مع قاعدته في السودان من أجل إبلاغهم بهذا اللقاء ومناقشة الخطوات المقبلة، لكنه استبعد أن يزور السودان قريباً، معتبراً أن الشروط الأمنية لهذه الزيارة غير متوفرة.

من ناحية أخرى، كشف الفريق شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادي السوداني عن صدور قرار بإطلاق سراح 15 من المعتقلين في المحاولة الانقلابية الأخيرة، والبالغ عددهم 31 شخصاً. وقال كباشي إن أبرز الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها اللواء نصر الدين عبدالفتاح، والفريق آدم هارون إدريس رئيس هيئة العمليات المشتركة. وأوضح أن 10 من المعتقلين في المحاولة الانقلابية سيتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول هاشم عبدالمطلب، وعدد من اللواءات أبرزهم قائد قوات الدفاع الشعبي اللواء عبدالعظيم الأمين، وكذلك والي القضارف السابق اللواء محيي الدين أحمد الهادي.