حريق يلتهم مبنى داخل مطار هواري بومدين في الجزائر

اندلع حريق هائل، مساء الثلاثاء، في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر ممّا أسفر عن تدمير أحد المباني.
وأوردت مواقع إخبارية جزائرية أن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار، بحسب مصادر متطابقة.
وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتطاير من المبنى إلى خارجه، كما كشفت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.
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