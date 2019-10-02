مقتل 5 قيادات حوثية في صعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

شن التحالف العربي أمس، غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في صعدة قرب الحدود السعودية. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن الغارات استهدفت تعزيزات في مديرية باقم شمال المحافظة، وأخرى في مديرية كتاف والبٌقع (شمال شرق)، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وتدمير آليات ومعدات عسكرية وقتالية. وقال الجيش اليمني في بيان إن قواته حررت مناطق جديدة في باقم بإسناد جوي من التحالف، بينها مواقع شرق جبل «شيحاط»، وغرب قرية «آل مزهر»، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات عسكرية.

وشيعت ميليشيات الحوثي في صنعاء، أمس، عدداً من القتلى، بينهم خمسة من القيادات العسكرية والميدانية، الذين سقطوا في القصف الجوي والمعارك في الجبهات الحدودية شمال صعدة. وذكرت مصادر لـ«الاتحاد» أن أبرز هؤلاء القيادات هم العقيد عباس عبدالرحمن المؤيد، والمقدم محمد عبدالله جعدل. فيما أقر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقري، بدعم الحرس الثوري للميليشيات في اليمن، لكن بشكل استشاري، وقال إن هناك صعوبة بإرسال قوات وأسلحة ومعدات لمساعدة الحوثيين، كما تم في سوريا والعراق.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة، التابعة للميليشيات، قراراً بحجز أموال وممتلكات 147 شخصاً بزعم التخابر مع الحكومة والتحالف. كما أصدرت قراراً بفصل 211 موظفاً في وزارة التربية والتعليم التي يديرها يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات بزعم انقطاعهم عن العمل. في وقت أكد عدد من المدنيين في إب قيام الميليشيات بعمليات نهب كميات كبيرة للمساعدات الاغاثية المخصصة لهم من برنامج الغذاء العالمي على مدى أشهر وبيعها في الأسواق المحلية بصورة مباشرة.

من جهة أخرى، فاقمت سيول الأمطار التي ضربت محافظتي أبين ولحج الأوضاع المعيشية للأسر القاطنة في مخيمات النازحين عقب تدمير عدد من الخيام وامتلائها بالمياه وتلف احتياجاتهم الأساسية. وتعرضت مخيمات النزوح في مديرية طور الباحة في لحج ومخيم النزوح في مديرية زنجبار في أبين إلى أضرار كبيرة جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة، والتي تسببت في أضرار كبيرة زادت من معاناة الأسر النازحة.

وأكد القائم بأعمال مدير إدارة مخيمات النازحين في زنجبار طلحة الأحمدي أن مياه الأمطار غمرت خيام النازحين ومنازلهم المبنية من القش والصفيح، وأتلفت ما بداخلها من مواد إغاثية وأثاث ومواد إيوائية، موضحاً أن هناك فريقاً ميدانياً قام بالنزول إلى المخيمات لحصر الأضرار وتقديم بعض المساعدات اللازمة وانتشال الأسر المتضررة التي غمرت منازلها المياه إلى أماكن إيوائية مؤقتة.

وأفاد رئيس مؤسسة بصمة أمل في لحج عبدالباسط المصفري بأن مياه الأمطار تسببت في خراب كبير في مخيم النازحين الموجود في مديرية طور الباحة، موضحاً أن معظم خيام النازحين تحولت إلى بحيرات مائية ما فاقم من الأوضاع المعيشية للأسر الموجودة في المخيم. وأكد أن كارثة إنسانية خلفتها الأمطار والسيول الناتجة عنها في المخيم، مناشداً المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني سرعة التدخل لإنقاذ النازحين، خصوصاً الأطفال والنساء والذين باتوا من دون مأوى، ويفترشون العراء.