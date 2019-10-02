غريفيث في صنعاء تمهيداً لاستئناف المحادثات

صنعاء (الاتحاد) بدأ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، زيارة إلى صنعاء تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية لتهيئة الأجواء لاستئناف محادثات السلام اليمنية المتعثرة منذ مطلع العام. والتقى غريفيث زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، وناقش معه أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة في هذه الظروف وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية. وكان غريفيث قال في بيان في مستهل زيارته: «إن مبادرات إطلاق سراح المحتجزين والأسرى من قبل الأطراف تساعد على تهيئة بيئة مؤاتية وبناء الثقة لاستئناف عملية السلام»، معرباً عن أمله في أن يحثّ ذلك الأطراف على تجديد التزامها بتبادل الأسرى والمحتجزين، وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في ستوكهولم.

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