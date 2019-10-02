أوكرانيا تتوصل إلى اتفاق مع الانفصاليين في شرق البلاد

وقعت الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في شرق البلاد اتفاقا في العاصمة البيلاروسية مينسك، الثلاثاء.

وظل تمرد انفصالي يشتد قوة منذ نصف عقد من الزمان في دونباس، التي تضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

جاء الاتفاق بعد اجتماع الأطراف في مينسك، وإبداء الاهتمام بالوضع الخاص لمنطقة الحرب في دونباس مع فرصة لإجراء انتخابات.

ويبدو أن الحكومة الجديدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حريصة على تعزيز محادثات السلام، حيث قال زيلينسكي إنه لا يوجد شيء يقف الآن في طريق عقد قمة مع روسيا وفرنسا وألمانيا وأنه سيتم الإعلان عن موعد قريبا.