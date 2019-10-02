وقعت الحكومة الأوكرانية والانفصاليين في شرق البلاد اتفاقا في العاصمة البيلاروسية مينسك، الثلاثاء.
وظل تمرد انفصالي يشتد قوة منذ نصف عقد من الزمان في دونباس، التي تضم منطقتي دونيتسك ولوهانسك.
جاء الاتفاق بعد اجتماع الأطراف في مينسك، وإبداء الاهتمام بالوضع الخاص لمنطقة الحرب في دونباس مع فرصة لإجراء انتخابات.
ويبدو أن الحكومة الجديدة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حريصة على تعزيز محادثات السلام، حيث قال زيلينسكي إنه لا يوجد شيء يقف الآن في طريق عقد قمة مع روسيا وفرنسا وألمانيا وأنه سيتم الإعلان عن موعد قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تتوصل إلى اتفاق مع الانفصاليين في شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.