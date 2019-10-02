إيران: السجن 5 سنوات لشقيق روحاني بقضية فساد

طهران (وكالات)

قضت محكمة إيرانية بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني 5 سنوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية، أمس، نقلاً عن المتحدث باسم السلطة القضائية. وصدر في مايو حكم بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، لمدة لم تحدد، في قضية فساد يقول مؤيدو الرئيس إن لها دوافع سياسية. وقالت وكالة «فارس» نقلاً عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، إن القضاء أصدر حكماً بالسجن 5 سنوات على فريدون، لكنه قد يواجه مزيداً من الاتهامات في قضية أخرى. وبدأت محاكمة فريدون، إلى جانب 6 متهمين آخرين، في فبراير، دون أن يقدم القضاء تفاصيل عن التهم. وكان فريدون قد احتُجز في البداية في عام 2017 قبل إطلاق سراحه بكفالة. وعمل شقيق روحاني مستشاراً مقرباً للرئيس، ودبلوماسياً بارزاً شارك في محادثات أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران ومجموعة «5+1».

إلى ذلك، أصدرت إيران حكماً بالإعدام على متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات، ضد اثنين آخرين بنفس التهمة، وشخص رابع متهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

ونقل موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية عن المتحدث غلام حسين إسماعيلي، قوله: «صدر حكم بالإعدام على شخص بتهمة التجسس لصالح أميركا... لكن تم الطعن في الحكم». وأضاف أن المحكمة أصدرت حكماً نهائياً بسجن اثنين آخرين عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: «تحتجز إيران ظلماً عدة مواطنين أميركيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أسرهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بحرية».