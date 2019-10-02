كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق في مطار الجزائر الدولي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق مهول، مساء الثلاثاء، داخل مبنى في مطار هواري بومدين بالجزائر.

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، نقلا عن مصادر، إن الحريق التهم كامل المبنى، الذي يقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار.

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وأفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن الحريق الذي شب في مبنى المطار الدولي ناتج عن ماس كهربائي وفقا للتقديرات الأولية.

وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب وهي تتطاير من المبنى إلى خارجه، كما كشفت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب تواجد مواد سريعة الاشتعال داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.



