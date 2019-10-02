كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات عسكرية أمريكية سعودية لردع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مالوي، إن "المشاركة والعمل عن كثب مع النظراء الإقليميين أمر ضروري للحفاظ على الردع"، وفقاً للبيان.
وأضاف "لقد كانت المملكة العربية السعودية حليفاً رئيسياً في تعزيز الأمن الإقليمي، وتعد قيادة وشراكة نائب الأميرال الغفيلي عنصراً أساسياً في تنسيق جهود الدفاع عن المملكة العربية السعودية وجميع الشركاء الإقليميين وكذلك تلك الدول، من جميع أنحاء العالم، التي تعتمد على التجارة البحرية عبر الدخول لمنطقة الشرق الأوسط والخروج منها. وكانت هذه الزيارة فرصة لمناقشة جهودنا المشتركة للمضي قدماً في تنسيق الدفاع ضد الاستفزاز والهجوم".
وتشمل منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس حوالي 2.5 مليون مربع من مساحة المياه وتضم الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي. ويتكون الامتداد من 20 دولة ويتضمن ثلاث نقاط اختناق حيوية في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي لليمن.