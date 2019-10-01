تأجيل جلسة الصحافي توفيق بوعشرين

قرر القاضي لحسن الطلفي، مساء الثلاثاء، تأجيل أطوار جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، إلى يوم الجمعة المقبلة، لاستكمال مرافعة ممثل النيابة العامة.

وكان القاضي لحسن الطلفي قرر مواصلة مناقشة جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، على الرغم من عدم حضوره، وذلك بعد أن تمسك الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم” برفضه الحضور إلى جلسة محاكمته، بعد توصله بإشعار بقرار المحكمة، بضرورة الحضور.

وفي هذا السياق، قرر القاضي لحسن الطلفي، اليوم الثلاثاء، إرسال إنذار لتوفيق بوعشرين من أجل المثول أمام المحكمة، وذلك استجابة لملتمس النيابة العامة الرامي إلى تفعيل القانون وتطبيق المادة 423 من القانون المسطرة الجنائية.

ويذكر أن القاضي لحسن الطلفي في الجلسة الماضية، قرر إحضار بوعشرين بالقوة للمحكمة، حيث بدا الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″و يومية “أخبار اليوم”، منفعلا، عند مثوله أمام القاضي، في الجلسة السابقة، متهما النيابة العامة بإهدار كرامته عند إحضاره بتلك الطريقة.

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و هدد مؤسس “أخبار اليوم”، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار المحكمة.

ووجه الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” مراسلتين لكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، على خلفية “عنف الإحضار بالقوة”.

وهدد بوعشرين باتخاذ خطوات غير مسبوقة، إذ قال إنه اذا استمروا في إحضاره بتلك الطريقة، فسيخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام.