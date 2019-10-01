دوري أبطال أروبا.. بايرن ميونخ يسحق توتنهام بسباعية ويؤكد صدارته للمجموعة الثانية

في واحدة من أكبر النتائج في دور المجموعات، سحق فريق بايرن ميونخ الألماني مضيفه توتنهام هوتسبورز الإنجليزي، بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين اثنين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب ” توتنهام ستاديوم” عن ثاني مباريات المجموعة الثانية، لمنافسات عصبة الأبطال الأروبية.

وعلى الرغم من تقدم أصحاب الأرض أولا، بواسطة الكوري سون، في الدقيقة 12، إلا أن الفريق الألماني سينهي الجولة الأولى متفوقا بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلهما كل من جوشوا كيميتش، في الدقيقة 15، وليفاندوفسكي، في الدقيقة 45.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع ردة فعل “السبورز” في الجولة الثانية، أضاف سيرج غنابري، هدفين متتاليين للفريق الزائر، في الدقيقتين 53 و55، واضعا فريقه في المقدمة، وبفارق ثلاثة أهداف.

هذا الفارق، سيذوبه هاري كين لهدفين اثنين، من ضربة جزاء، في الدقيقة 61، لكنه سيعود من جديد بـ”هاترك” غنابري، في الدقيقة 83، من مجهود فردي رائع، وسيضيف ليفاندوفسكي هدفا سادسا، في الدقيقة 86، قبل أن يختتم غنابري مهرجان الأهداف بهدف سابع، في الدقيقة 87، محققا “سوبر هاتريك”.

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لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الألماني بسبعةأهداف مقابل هدفين، ملحقا بالفريق الإنجليزي واحدة من أثقل الهزائم هذ الموسم.

وفي مباراة أخرى، عن نفس المجموعة، عجز رفاق المغرب يوسف العربي، فريق أولمبياكوس اليوناني، في الحفاظ على تقدمهم بهدف دون رد، وانتهت المباراة التي جمعتهم بزفيردا، بهزيمتهم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة عزز الفريق البافاري صدارته للمجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، ويصبح الترتيب على الشكل التالي: